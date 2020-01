JULIEN, Claude



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 3 janvier 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Claude Julien, époux de Colette Taillon, fils de feu Philippe Julien et de feu dame Augustine Crépin. Il demeurait à Château-Richer. La famille recevra les condoléancesL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Colette; son fils: Sébastien; ses belles-sœurs: Lucienne Côté (feu Rosaire), Hélène Gallien (feu Armand) de la famille Taillon: Monique (Raymond Néron), feu Jean-Marc (Johanne Dionne) et Gilles (Johanne Taillon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces de ses frères et sœurs: feu Gemma, feu Florence, feu Philippe, feu Rosaire et feu Armand; ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués, ainsi qu'à son médecin le Dr Jean Fortin et le personnel de la Clinique de la Capitale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Château-Richer ou à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Qc. G0A 1E0 https://WWW.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction de la célébration a été confiée à la