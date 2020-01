LEPAGE, Pierre-Paul



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 30 décembre 2019, à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédé monsieur Pierre-Paul Lepage, époux de madame Hélène Guay, fils de feu madame Alexina Harrisson et de feu monsieur Napoléon Lepage. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils, Vincent (Catherine Talbot); ses frères: Gérard et Magella; sa sœur, Freda (Gilles Lavoie); son beau-frère, Réjean Guay (Hélène Huot); son filleul, Philippe Guay; ses collègues de travail de la Coopérative funéraire des Deux Rives, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(es). Il était le frère de feu Rvp Martien, csv et feu Étienne. Pierre-Paul et sa famille voulaient remercier son neveu, Jean-François Guay, Jacques Breton (Suzanne Boulanger), Daniel Guay, Diane Laflamme et Réjean Guay (Hélène Huot) pour leur dévouement et leur présence auprès de lui. Un merci spécial à son infirmière du CSLC, Chantal Beaupré. La famille tient à remercier aussi le personnel médical et les bénévoles de la Maison des soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.