HAINCE, Madeleine Bélanger



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Madeleine Bélanger Haince, épouse de feu monsieur McKenzie Haince, survenu au CHSLD de Limoilou, le 14 décembre 2019 à l'âge de 94 ans et 8 mois. Elle était la fille de feu dame Amanda Gagnon et de feu monsieur Ernest Bélanger.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Fernand Desbiens), Richard (Andrée Monfette), Ginette (Marc Cantin) et René (Denise Perron); ses petits-enfants: Philippe Dupuy, Marie-Claude Haince, Jean- François Haince (Marie-Sophie Bédard) et Vincent Haince (Jessy Dugas-Légaré); ses arrière-petits-enfants: Sasha,Charles-Olivier, Alyson et Roxanne; son frère Marcellin Bélanger; son beau-frère Gilles Haince (Ginette Hodgson); sa belle-sœur Françoise Lavoie (feu André Haince). Elle rejoint également ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bélanger et Haince. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du quatrième étage du CHSLD Limoilou pour les bons soins prodigués et pour l'attention apportée à notre mère pendant son séjour parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.