GUÉRIN, Yvan



À l’Hôpital de La Malbaie, le 25 décembre, à l’âge de 77 ans et 1 mois, est décédé monsieur Yvan Guérin, époux de madame Lucille Latulippe, fils de feu monsieur Nazaire Guérin et de feu madame Lauretta Lapointe. Il demeurait à La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale samedi, 11 janvier 2020 de 8h30 à 10h45.et l’inhumation se fera à une date ultérieure. Monsieur Guérin laisse dans le deuil son épouse: madame Lucille Latulippe; son fils Pascal (Patricia Gaudreault); ses petits-enfants: Roxanne et William; ses frères et sœurs: Marie-Claire (Paul-Émile Lavoie), Pierrette (feu Irénée Poirier), Marcel (Marie-Paule Savard), Anita (Henri Foster), Daniel, Rémi (Jeanne Murray), Hélène (Michel Leclerc), André (Danielle Comeau), Ronald (Denise Savard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Latulippe: Pierrette (Richard Guérin), Gisèle (Florian Roy), Christianne (Yves Ferland); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièce autres parents et amis(es). Il est allé rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères: Yvette (Harold Lowe), Marie (Lucien Tremblay), Pauline (Marcel Tremblay). La famille tient à remercier chaleureusement les médecins et le personnel de l’Hôpital de La Malbaie pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie ou à l’Association Pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la