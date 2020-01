LORTIE, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 novembre 2019, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Lortie, fils de feu madame Adrienne Pelletier et de feu monsieur Antonio Lortie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13 heures à 14 heures 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants Eric (Stéphanie), Sylvie (Pierre), André (Chantal). Ses petits- enfants Christopher (Jessica), Jordan (Andréanne), Alizée (Max), Maelie, Luka, Carolanne (Maxime), Maxime (Anne-Joelle), Kim (Antonio) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone: 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.