LATENDRESSE, Roger



Le 4 janvier 2020, est décédé au Pavillon Bellevue de Lévis, à l'âge de 86 ans, M. Roger Latendresse, époux de Mme Monique Brassard. Il était le fils de feu Mme Lucienne Blouin et de feu M. Alfred Latendresse.Outre son épouse, Mme Monique Brassard, il laisse dans le deuil sa fille Anne Latendresse (Pierre Beaudet); ses fils: Sylvain Latendresse (Jacqui Barcos) et Michel Latendresse (Francine Caron); ses petits-enfants: Valérie Latendresse (Cedrick Poulin) et Victor Beaudet Latendresse; ses frères et sœurs: feu Jean (Feu Yvette Cayer), Denise (feu Alfred Lower), Jeannine (feu George Brisson), Louisette (Daniel Tremblay) et Carol (Denise Lalancette); ses arrière-petites-filles: Aria Poulin et Ophélia Poulin. Il était le beau-frère de: feu Thérèse Brassard, feu Jacqueline, Raymond (Jeannine Gagnon), feu Roland, feu Denyse (Raymond-Marie Bergeron), Céline (Feu Jean-Rock Huot), feu Ghislaine, Madeleine (feu Real Rodrigue), Lyse et Jean-Marie (Stella Vaillancourt). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements spéciaux à son frère Carol et son épouse Denise Lalancette pour leur soutien tout au long de son séjour au CHSLD, ainsi qu'à son neveu Steeve Brassard pour ses belles visites. Nous tenons à souligner toute notre appréciation au personnel du CHSLD Pavillon Bellevue pour son dévouement, sans oublier la Dre Gabrielle Harvey. À la demande de la famille, il n'y aura pas de cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, tél.: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.