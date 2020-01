Adam Auclair revient du Texas avec le sentiment du devoir accompli

Adam Auclair a apprécié son expérience au College Gridiron Showcase qui a pris fin mercredi, à Fort Worth au Texas, en présence de 31 des 32 formations de la NFL et des neuf équipes de la LCF.

« La vitesse frappe quand tu arrives là pour te mesurer aux joueurs américains, a reconnu le secondeur hybride du Rouge et Or de l’Université Laval. Il n’y a aucun joueur lent. Ils ont tous de bons gabarits. C’est ce qui m’a le plus frappé. »

« En arrivant au Texas, je ne savais pas à quoi m’attendre, de poursuivre Auclair, mais je me suis senti à ma place dès mon premier entraînement.

« Je suis très content de ce que j’ai fait sur le terrain, surtout lors du match simulé de mercredi. J’ai bien fait dans les “un contre un” et j’ai montré que je pouvais couvrir des Américains et que j’étais en mesure de m’ajuster rapidement à un nouveau style de jeu. »

Auclair a été utilisé comme maraudeur et c’est à cette position qu’il évoluera au niveau supérieur. « Étant donné que les recruteurs ne m’avaient pas vu souvent comme maraudeur et en couverture homme à homme, j’ai peut-être augmenté ma valeur, a-t-il indiqué. Les équipes de la LCF me voient comme maraudeur. J’aime cette nouvelle position qui est vraiment différente. J’aime la vision d’ensemble qu’on a. »

Lien avec son frère

Auclair a obtenu quelques entrevues avec des équipes de la NFL qu’il préfère ne pas nommer.

« Les recruteurs ont fait le lien avec mon frère. Ils m’ont parlé d’Antony. Les équipes désirent faire confiance aux joueurs et Antony a toujours été un bon gars et n’a jamais eu d’ennuis. Son parcours ne peut pas me nuire. Les équipes de la NFL à qui j’ai parlé me connaissaient et elles avaient eu accès à mon film. Elles m’avaient déjà évalué et je devais confirmer ma valeur par mes performances sur le terrain. »

Ailier rapproché avec les Buccaneers de Tampa Bay, l’aîné se remet d’une opération à une cheville qui lui a fait rater la fin de la saison.

Retrouvailles

Comme chaque année, on retrouvait quelques Canadiens au College Gridiron Showcase. Auclair a ainsi pu renouer avec son ancien coéquipier Isaac Adeymi-Berlund. Les deux ont porté les couleurs des Cougars du Collège Champlain. L’ailier défensif de la Nouvelle-Écosse évolue dans la NCAA avec Southeastern Louisiana.

« Le monde du football est vraiment petit. Je ne savais pas qu’il serait présent, même si je lui avais parlé la semaine précédente. C’est le fun de voir un visage connu. Ça faisait quatre ans qu’on ne s’était pas vus. Je me suis bien entendu avec le demi défensif Stavros Katsantonis de UBC. »

De retour à Québec, jeudi, Auclair reprendra le chemin des bancs d’école la semaine prochaine où un stage en enseignement de l’éducation physique et à la santé l’attend cet hiver. »