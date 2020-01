Anthony DeAngelo connait le match d’une vie

Le défenseur des Rangers de New York Anthony DeAngelo a inscrit trois buts et deux mentions d’aide dans un gain de 6 à 3 de son équipe contre les Devils du New Jersey, jeudi soir.

Il s’agissait de la première fois de sa carrière que l’athlète de 24 ans amassait plus de deux points dans une rencontre. C’était également la première fois qu’un arrière des Rangers inscrivait un tour du chapeau depuis Reijo Ruotsalainen en mars 1982. Sa récolte de cinq points égalise également le plus grand nombre de points récoltés dans un match par un défenseur dans l’histoire de la formation de la Ville Reine.

Artemi Panarin, Chris Kreider et Jesper Fast ont été les autres marqueurs des Blueshirts, tandis que Kevin Rooney et Blake Coleman (deux fois) ont assuré la réplique des Devils.

La séquence de Pastrnak se poursuit dans un gain

À Boston, l’attaquant David Pastrnak a touché la cible à trois reprises et les Bruins ont vaincu les Jets de Winnipeg 5 à 4.

Le Tchèque de 23 ans a ainsi prolongé sa série de matchs avec au moins un point à 12. Lors de cette séquence, il a amassé neuf buts et 10 mentions d’aide pour 19 points.

Il s’agit aussi de troisième tour du chapeau en 2019-2020. Son total de 35 buts cette saison lui donne maintenant une avance de quatre réussites sur son plus proche poursuivant, Auston Matthews, au sommet des buteurs du circuit Bettman.

Jake DeBrusk a inscrit les deux autres filets des gagnants, alors que Kyle Connor, Andrew Copp, Neal Pionk et Mark Scheifele ont touché la cible pour les Jets.

Avant la rencontre, les Bruins ont indiqué que leur capitaine, Zdeno Chara, ne prendrait pas part à la rencontre, et ce, en raison d’une blessure à la mâchoire. Le défenseur de 42 ans s’est blessé en recevant une droite de l’attaquant Yakov Trenin, lors du match de mardi contre les Predators de Nashville.

Lors de la dernière finale de la coupe Stanley, Chara avait subi plusieurs fractures à la mâchoire.

Le Lightning ne dérougit pas

À Tampa Bay, le Lightning a signé un neuvième gain consécutif en venant à bout des Coyotes de l’Arizona au compte de 4 à 0.

Nikita Kucherov a animé le spectacle avec deux réussites. Sur celle-ci, Steven Stamkos a obtenu des mentions d’aide, ce qui lui a permis d’atteindre le cap des 400 passes.

Alex Killorn et Mikhail Sergachev ont également touché la cible. Patrick Maroon et Cédric Paquette ont également bien fait avec des récoltes de deux aides chacun.

De son côté, le gardien Andrei Vasilevskiy a réalisé 25 arrêts et a ainsi signé le premier blanchissage de sa campagne.