DEMERS, Raymonde



Au CHSLD Yvonne Sylvain, le 27 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Raymonde Demers, épouse de feu M. Robert Dumas. Elle était la fille de feu Dame Angéline Jobin et de feu M. Roméo Demers. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Denis Dumas (Danielle Mercier), feu Lucie Dumas (Stephen Enger), Jean-François Dumas; ses petits-enfants: Alexis, Justin, Charles, Antoine, Olivia, Élodie et Mathieu; ses frères et sœurs: feu Thérèse, feu Madeleine (feu Roch Martel), Céline (Gérard Beaulieu), Pauline (Pierre Guimond) et feu Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas: Gisèle (Marcel Verret), feu Jean-Jacques (Hélène Boulet), Raymond (Marcelle Plante), Hélène (feu Claude Couture), feu Lorenzo (feu Denise Ménard), feu Mariette (Jean-Louis Drapeau), feu Clovis (Charlotte Jobin), Claire (Herman Fortin), Michel (Gisèle Genest), feu André (Kathleen Molloy), Claude (Claire Gagné); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule samedi 11 janvier 2020, de 12h à 13h45.La famille tient particulièrement à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain qui, par leur compassion et leur dévotion, auront su procurer à Raymonde, une fin de vie sereine etDigne. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 201 Québec, QC G1S 3G3). Chère maman, tu peux désormais reposer en paix!