BOISSINOT, Bernard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Bernard Boissinot, survenu à Québec, le 1er janvier 2020. Il était l'époux de madame Claudette Boissinot, fils de feu Sophie Côté et de feu Maurice Boissinot. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 12h30,Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alain Boissinot (Nathalie Gauthier) et sa fille Nathalie Poirier; ses petits-fils: Sasha Boissinot (Catherine Fortin), Gaël Boissinot (Catherine Beaupré) et Philip Law; ses frères et ses sœurs: feu André, feu Maurice, feu Jean, Michel (Denise Falardeau), Guy (Marie Morin), Louis (Louise Gagnon), Pierre (Louise Lebrun), feu Marie et feu Monique; sa belle-sœur Bibianne Doyon et son beau-frère Claude Doyon (feu Micheline Bertrand); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des amis très chers, dont Michel Pratt. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués et plus spécialement à la Dre Moreau pour son merveilleux accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ par la poste: 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, par téléphone : 418 656-4999 ou par leur site web à l'adresse suivante : https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons