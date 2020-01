NOBERT, Murielle



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 6 janvier 2020, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédée madame Murielle Nobert, épouse de monsieur Michel Papillon, fille de feu monsieur Gérard Nobert et de feu madame Carmen Piché. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 11 h,, sous la direction duMadame Nobert laisse dans le deuil outre son époux, le fils de son époux: Richard Papillon. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Micheline (feu Pierre Gagné), Doris (Rita Michaud), feu Gilles (Fernande Groleau), Jean-Yves (Monique Bossé), Solange (Renauld Bourgoing), Gaston (Jocelyn), feu Claude (feu Micheline Masson); Odile Papillon (feu Jean-Claude Lefebvre), Yvon, feu Gilles, Monique (Gaston Delisle), Robert, René, Nicole (Robert Talbot), feu Mario (Wilma Poppe, Robert Bulton), feu Bernard, feu Sylvie. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf et du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués, particulièrement à Djino Gosselin et François. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca