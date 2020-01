ST-CYR, Robert



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 3 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Robert St-Cyr, époux de madame Pauline Couturier, fils de feu monsieur Lucien St-Cyr et de feu madame Albertine Labranche. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annie; ses petits- enfants: Raphaël et Audrey-Anne; ses frères et soeurs: feu Georgette (feu Jean Caron), feu Denise (feu Paul-André Beaudoin) et Colette St-Cyr Grondin; ses beaux-frères et belles-soeurs: Denise Ruel (feu Ludger Couturier), Juliette Matte (feu Robert Couturier), Marguerite Gonthier (feu Antonin Couturier), Clarisse Labonté (feu Guy Couturier), Thérèse Couturier (feu Roger Bourgeois), Janine Couturier (feu Roger Marois) et Jacques Couturier (Michèle Beaupré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.