JOBIN, Monique



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 décembre 2019, à l'âge de 68 ans et 10 mois, est décédée madame Monique Jobin, fille de feu dame Fernande Bernard et de feu monsieur Paul Jobin. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 10 h 30. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2020 au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil son frère Jacques, ainsi que ses tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Carole qui l'a précédée. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Laval pour leur attention et bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone: 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.