RATTÉ, Roland



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 23 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Ratté, époux de madame Sylvine Castonguay, fils de feu madame Marie-Ange Pelletier et de feu monsieur Adrien Ratté. Il demeurait à Rimouski.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Matane a une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Michel Ouellet), Louise (André Boisvert), Monique (Serge Fréchette) et Gilles (Nathalie Bard); ses petits-enfants: Émilie, Marie-Pier et Ariane Ouellet, Catherine et Julien Vachon, Alexis et Samuel Ratté; ses arrière-petits-enfants: Éliane, Charlie, Simone, Zoé et Hector; ses frères et sœurs: Bibiane, feu Ghislain, feu Réjeanne et Bertrand ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, ave Belvédère, bur. 305, Québec, QC) Tél. : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.