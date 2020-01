Des ambulanciers secoués par le suicide d'une collègue

Lourdement ébranlés par le suicide récent d’une collègue de travail, des professionnels du milieu ambulancier implorent leurs pairs de ne pas hésiter à aller chercher de l’aide s’ils souffrent de détresse psychologique.

Anne-Marie Asselin, 31 ans, a commis l’irréparable à quelques jours de Noël, soit le 23 décembre dernier. Elle est la quatrième ambulancière à choisir de mettre fin à ses jours dans les dernières années.

Sa famille, ses collègues de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) ainsi que ses amis lui rendront un dernier hommage, aujourd’hui.

Au cours des dernières années, les paramédics ont dénoncé à quelques reprises leurs difficiles conditions de travail et la détresse psychologique qui les afflige.

Ce départ soudain affecte particulièrement Antoine (nom fictif), un collègue de la jeune femme qui est en arrêt de travail depuis la fin de l’été pour traiter une dépression.

«Ça ne me tentait plus de travailler. Je me disais que ça irait mieux le lendemain, mais non. J’ai finalement pogné le fond, mis un genou à terre et je me suis arrêté pour me reconstruire», raconte celui qui préfère ne pas être identifié.

«C’est nous qui sommes supposés aider, on est fort, on a l’uniforme. On voit des choses assez trash. C’est difficile d’accepter que nous soyons à terre», poursuit-il.

«Wake-up call»

Antoine va beaucoup mieux, mais il y a à peine six mois, il était loin de croire qu’il s’ouvrirait sur sa détresse comme il le fait maintenant. Le suicide d’Anne-Marie l’a incité à s’ouvrir davantage.

«Ç’a été un wake-up call», laisse-t-il tomber.

Il souhaite que ses collègues n’aient plus honte de leur détresse.

«J’avais peur des mauvais commentaires, mais j’ai eu juste du positif. On m’a félicité de m’ouvrir. Je remonte la pente et je vais bien, lance-t-il. J’aurais dû arrêter avant et consulter dès les premiers signes. Je ne serais peut-être pas descendu aussi creux.»

Des services dédiés

Antoine a notamment bénéficié des services de La Vigile, une maison de thérapie pour les intervenants en situation d’urgence.

Selon Stéphanie Paquet, directrice clinique de l’organisme, environ 10 % des 153 bénéficiaires en 2018 étaient des paramédics.

«Quand ils arrivent, plusieurs sont en larmes et ont la tête basse. La vie de la place permet, au fil des semaines, de voir des yeux qui s’illuminent et des têtes qui se relèvent tout d’un coup», s’encourage-t-elle.

La CTAQ a également mis en place des mesures pour aider au moral de ses troupes.

«Avec les superviseurs, on peut détecter l’événement potentiellement traumatisant. Suite à cela, il y a un désamorçage qui se fait avec les ambulanciers concernés», explique Jean-François Dumas, directeur des ressources humaines, à la CTAQ.

Il ajoute qu’un programme de zoothérapie est également à la disposition des ambulanciers.

► Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez appeler le Centre de prévention du suicide au 1 866 APPELLE.

Des décès qui ébranlent

Au moins quatre ambulanciers ont mis fin à leurs jours dans les dernières années

Photo courtoisie

2019: Anne-Marie Asselin, 31 ans, de Québec (originaire de Beaumont)

Photo courtoisie

2018: Andréanne Leblanc, 31 ans, de Québec (originaire des Îles-de-la-Madeleine)

Photo courtoisie

2016: Daniel Cyr, 51 ans, de Magog

Photo courtoisie

2016: Geneviève Noël, 36 ans, de Lévis