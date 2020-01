NOLIN, Edmond



Au CHSLD Champlain Chanoine-Audet, le 27 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé monsieur Edmond Nolin, Fondateur de construction Edmond Nolin Ltée, époux de feu madame Marie-Rose Beaudoin, fils de feu monsieur Arthur Nolin et de feu madame Marie-Louise Demers. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Gilbert Tessier), Arsène, René (Claire Talbot), Gérald (Sylvie Roy), Yves (Jacqueline Bélanger) et Yvan; ses petits-enfants: Frédéric Turmel, Caroline, Patrick, Annick et Jean-Philippe Tessier, Eric, Jean-Pascal, Dominic, Marc-André, Michaël et Anne-Marie Nolin ainsi que leurs conjoints et conjointes, plusieurs arrière-petits-enfants et un cousin Pierre-Paul Demers (Elizabeth Gibbs). Il est allé rejoindre ses frères et soeurs: Gérard, Rosaire, Victor, Réal, Jean-Marie, Marc-André, Paul-Émile, Thérèse, Germaine, Cécile et de nombreux beaux-frères et belles-soeurs des familles Nolin et Beaudoin. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués avec une très grande empathie jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à l'Association des bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet. La famille vous accueillera au