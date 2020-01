Connor McDavid prolongera-t-il le calvaire du Canadien?

Après un court périple au Michigan, le Canadien de Montréal disputera jeudi soir un troisième match en quatre soirs avec la visite des Oilers d’Edmonton au Centre Bell.

Cette confrontation arrive au moment où les hommes de Claude Julien sont sur une vilaine séquence de sept défaites consécutives, qui anéantit de plus en plus ses chances de participer aux éliminatoires.

L'équipe a chuté radicalement au classement et occupe le sixième rang de la section Atlantique avec 43 points, à neuf d'une place en séries.

Aux prises avec plusieurs blessures, le CH misera possiblement sur le retour de Brendan Gallagher pour se sortir de sa torpeur. Le petit attaquant au cœur de lion a raté les quatre derniers rendez-vous des siens en raison d’une commotion cérébrale.

Rappelons que l’attaque décimée compte également Jonathan Drouin, Paul Byron et Joel Armia parmi ses éclopés.

Par ailleurs, la nouvelle acquisition du Bleu-Blanc-Rouge Ilya Kovalchuk a justifié son embauche. Le Russe, qui disputera son 900e match de sa carrière en saison régulière, a amassé trois aides à ses deux premières rencontres avec sa nouvelle équipe.

Les Oilers partent du bon pied

Forte de victoires contre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto, c’est avec une confiance renouvelée que l’équipe albertaine se présente à Montréal.

Les Oilers ont compilé un dossier de 2-0-1 en ce début d’année à l’étranger. Le capitaine Connor McDavid est en feu avec cinq points à ses deux derniers duels. Il s’est donné en spectacle chez les Leafs, lundi, avec une récolte de trois aides, en plus de marquer son 24e but de la campagne.

Mike Smith sera devant le filet. Le vétéran affiche un rendement de 9-9-3 cette saison avec un taux d’efficacité de ,897. Il devrait affronter Carey Price, qui a cédé sa place à Charlie Lindgren contre les Red Wings, à Detroit.

L’homme masqué du Tricolore a perdu six de ses sept plus récents départs.

Les Oilers avaient vaincu le Tricolore 4 à 3 le 21 décembre dernier à Edmonton. McDavid et Leon Drasaitl avaient tous deux terminé la soirée avec un but et une aide.