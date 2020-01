Contact sexuel sur un enfant: le stress a empêché l'éducateur en garderie de bien comprendre ses droits

En janvier 2018, lorsque les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec ont arrêté un éducateur en garderie, pour contact et incitation à des contacts sexuels sur un gamin de sept ans, le stress a empêché l’accusé de bien comprendre ses droits.

À un point tel que, jeudi, dans le cadre du procès de Nicolas St-Pierre, son avocat, Me Jean Petit, a débattu d’une requête concernant la violation du droit à un avocat qu’aurait vécue son client.

Pourtant, St-Pierre a admis, lors du contre-interrogatoire mené par la poursuivante, Me Sonia Lapointe, qu’on lui avait demandé «à plusieurs reprises» s’il avait un avocat.

«À l’époque, je comprenais ce qu’il y avait à comprendre, mais, sur le fait, en état de stress, je ne comprenais pas», a-t-il témoigné.

L’homme de 37 ans a aussi admis avoir parlé à une avocate pendant «une ou deux minutes» avant d’entrer en salle d’interrogatoire et l’enquêteur au dossier lui a également répété, à trois reprises, qu’il avait droit à "l’assistance immédiate" d’un avocat».

«Je suis un enquêteur. Je suis dans l’obligation de lui lire ses droits et de lui expliquer (la situation), mais je ne le prendrai pas par la main. De plus, monsieur a choisi de garder le silence et il ne m’a jamais dit qu’il voulait rappeler son avocat», a pour sa part indiqué la policière.

C’est la juge Annie Trudel qui devra trancher ce litige.