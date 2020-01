LAVOIE, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Ghislain Lavoie, époux de dame Judith Nadeau. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h20.Il laisse dans le deuil outre son épouse Judith, son fils Marc et sa fille Jacynthe (Jean-François Gauthier), ses sœurs: Thérèse (feu Richard Bouchard), Charlotte (feu Dollard Grenier), Nicole (Michel Vallières) et Lise; sa belle-sœur Gaétane Côté, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau: Robert (Céline Barbeau), Russell (Claudette Tardif), Christine et Marjolaine (Égide Audibert); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs: Rachel (feu Florian Paré), Bernard, André et Danielle. Un merci tout spécial au personnel (médecins, infirmier(e)s, préposé(es), physiothérapeute, ergothérapeute) ainsi que l'équipe de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués, leur professionnalisme et leur patience. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666 ou à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Ste-Foy, Local 101, Québec (Québec) G1S 2P7 tél : 418 683-1449 www.rein.ca/quebec