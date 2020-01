ABUD, Julie



À l'IUCPQ (l'Hôpital Laval), le 6 janvier 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Julie Abud, épouse de monsieur Mario Gamache, fille de feu Antoine Abud et de feu Denise Leclerc. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Mario; ses fils: Frédéric (Julia Purchase) et Mathieu; ses petits-enfants: Alexandre, Clara et Zoé; ses frères et sœurs: Martin (Joan Brochu), Louise, Jean-Rock (Claudine Maltais), Caroline (Richard Poirier) et Sophie (Yves Audet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeannot, Claire, Henri et Robert D'Auteuil et leur conjoint (e) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de Radio-Canada. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ (l'Hôpital Laval) et celui de l'Hôpital de Sept-Iles pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.