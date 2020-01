SIMONEAU, Aurèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Aurèle Simoneau. Il était le fils de feu monsieur Lucien Simoneau et de feu madame Elzire Touchette. Il demeurait à Québec, anciennement de Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 10h au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au printemps. Monsieur Simoneau laisse dans le deuil sa sœur Gisèle; son neveu Claude Labadie et ses enfants: Brandon Labadie et Olivier Labadie et ses deux autres neveux: Patrick Marcoux et Tony Marcoux; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du service palliatif de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.