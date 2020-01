Décès de l’ancien sénateur et homme d’affaires montréalais Leo Kolber

OTTAWA | L’ancien sénateur, homme d’affaires et philanthrope Leo Kolber est mort mercredi soir, à Westmount, une nouvelle qui a été confirmée jeudi soir par le bureau du premier ministre Justin Trudeau.

Né à Montréal le 18 janvier 1929, Ernest Leo Kolber devait bientôt célébrer son 91e anniversaire de naissance.

«Aujourd'hui, je me joins aux Québécois et à tous les Canadiens pour pleurer la perte d'un compatriote montréalais – de mon bon ami et mentor – l’ancien sénateur Leo Kolber», a indiqué le chef libéral, par communiqué.

Selon le quotidien The Gazette, M. Kolber est décédé chez lui, dans la ville liée de Westmount. L'homme souffrait de la maladie d’Alzheimer.

«M. Kolber était un grand chef d’entreprise, avocat et philanthrope, qui a consacré sa vie à servir sa communauté et son pays. Il a été nommé au Sénat en 1983, où il a servi pendant plus de vingt ans, notamment à titre de président du Comité permanent des banques et du commerce», a ajouté M. Trudeau à propos de celui qui a longtemps été le collecteur de fonds principal du Parti libéral du Canada.

«Un chef de file de la communauté juive du Canada et une voix forte pour l’amitié entre le Canada et Israël, M. Kolber appuyait fièrement et généreusement de nombreux organismes culturels et civiques à Montréal. Il était un modèle pour moi, et pour bien d'autres. Il m’a appris l'importance de travailler fort et de prendre soin des gens qui nous entourent. Pour ses nombreuses contributions, il a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2007», a aussi mentionné le premier ministre.

Diplômé de l’Université McGill, Leo Kolber a notamment contribué à la fondation de la Corporation Cadillac Fairview et a travaillé pour la famille Bronfman.