Délais trop longs dans l’affaire Normandeau? un expert se prononce

MONTRÉAL – Quelle sera la suite des choses, après que l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau eut demandé un arrêt des procédures dans son procès pour fraude et abus de confiance pour délai déraisonnable ? L’avocat criminaliste Vincent Montminy fait le point.

En entrevue sur les ondes de QUB radio jeudi, l’avocat a expliqué que le plafond de délai raisonnable établi par la Cour suprême pour une cause portée en Cour supérieure – comme celui de Mme Normandeau – est d’environ 30 mois, mais que ce barème est «théorique» et qu’il varie selon la complexité du dossier.

Depuis l’arrestation de l’ancienne ministre libérale en mars 2016, 1390 journées se sont écoulées, soit un peu plus de 45 mois. Et on anticipe que son procès n’aura pas lieu avant la fin 2020.

Me Montminy explique toutefois qu’il existe plusieurs types de délais. Ceux pouvant être pris en compte dans le barème de 30 mois, dans le cas d’une requête d'arrêt Jordan pour délai déraisonnable, sont surtout ceux émanant de la couronne.

«Dans le cas de Mme Normandeau, il y en a beaucoup», a souligné l’expert, expliquant que la preuve tarde à être divulguée en entièreté ce qui empêche la défense de se préparer adéquatement en vue du procès. Selon lui, en excluant les délais institutionnels ou attribuables à la défense dans le dossier Normandeau, «on doit être très près» du fameux plafond de 30 mois.

Écoutez l'entrevue de Me Vincent Montminy à QUB radio:

L’avocat de l’ex-vice-première ministre demande donc un arrêt des procédures, parce qu’il y aurait des «lacunes au niveau de la divulgation» de la preuve, ce qui causerait des préjudices à sa cliente, qui ne peut pas se «trouver du travail dans son domaine» durant le processus.

Le juge ne mettra pas «des mois à prendre sa décision»

Pour la suite des choses, a expliqué Me Montminy, le juge analysera les arguments de la poursuite et de la défense, pour ensuite prendre une décision à savoir si la requête en vertu de l’arrêt Jordan est fondée ou non. La décision ne devrait pas «mettre des mois» à être rendue, selon l’avocat.

Si la demande est fondée, le juge prononcera l’arrêt des procédures et Mme Normandeau sera «libérée». L’avocat insiste sur le fait qu’elle ne sera pas acquittée. Si le juge estime que la requête de la défense n’est pas fondée, les procédures reprendront leur cours comme prévu.