737 MAX: des salariés de Boeing dénigraient le régulateur américain

Le Congrès américain a divulgué dans la nuit de jeudi à vendredi d’anciens messages internes de salariés de Boeing dénigrant le régulateur de l’aérien américain, ce qui risque d’abîmer encore les relations avec les autorités et compliquer la remise en service du 737 MAX.

«Mettrais-tu ta famille dans un simulateur MAX? Non je ne le ferais pas», dit un employé à un collègue dans un autre échange. «Non», lui répond aussi ce dernier.

«Certaines de ces communications ont trait au développement et à la qualification des simulateurs du Boeing 737 MAX en 2017 et 2018», a réagi Boeing, ajoutant les avoir transmises lui-même aux parlementaires par souci de «transparence».

Et d’ajouter: «Certaines de ces communications contiennent un langage provocateur et, dans certains cas, soulèvent des questions sur les interactions de Boeing avec la FAA et le processus de qualification des simulateurs».