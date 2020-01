DOYON, Richard



À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 décembre 2019, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Richard Doyon, fils de feu monsieur Lorenzo Doyon et de dame Jeannine Turgeon Doyon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h. UIl laisse dans le deuil, outre sa mère, sa sœur Sylvie (Michel Langlois); ses enfants Jade (Étienne Lavoie) et Yan; la mère de ses enfants Sylvie Laforest ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins, l'amour et l'appui qu'ils leur ont apporté, le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement, Jean-Louis Turgeon et Rachel Journeault et Jean-Luc Doyon et Jeanne Larichelière pour leur soutien ainsi que celui qu'il appelait son ange gardien, monsieur Gilles Bilodeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, site web: https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/, ainsi qu'à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5.