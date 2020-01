LECLERC, Florence



À la Maison Catherine de Longpré, le 1 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Florence Leclerc, fille de feu monsieur Philippe Leclerc et de feu madame Agathe Boucher, demeurant à Saint-Georges et autrefois de Courcelles. La famille vous accueillera le vendredi 10 janvier 2020 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 11 janvier 2020 de 9 h à 10 h 35 à la résidence funéraireMadame Leclerc laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Sr Lauréanne (Soeur Sainte-Famille), Monique (feu Hervé Bizier), feu Gilles (feu Gaétane Bolduc), feu Bernard, feu Marie-Claire, feu Luc (Pierrette Poirier), feu Sr Édith (Soeur Jésus-Marie), Félix (Marielle Bégin), feu Valérie (feu Wilfrid Tremblay), Huguette (feu Gilles Dallaire), Alice (Florent Gagnon), Grégoire, Magloire, feu Madeleine, Normande (Gaétan fortier) et feu Fleurette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de la Maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués à madame Leclerc ainsi que le Dr Berthier Bourque et le Dr Martin Vallière pour le support moral. Votre témoignage de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1. Pour faire un don en ligne, voir l'onglet: Faites un don, sur la page d'accueil de notre site internet. La direction des funérailles a été confiée à la