PAYEUR, Rita Paré



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 16 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Rita Paré, épouse de monsieur Laurent Payeur. Née à Québec, le 11 mars 1927, elle était la fille de feu dame Adèle Beaulieu et de feu monsieur Rosaire Paré. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Laurent, madame laisse dans le deuil ses filles: Lyne (Rénald Daigle) et Sylvie; ses petits-enfants: Karine (Dave Howe), Benoit (Catherine Guy), Nicolas, David; ses arrière-petits-enfants: Gabrielle, Laurianne, Raphaël, Romy, Léonie, Mia; tous les membres des familles Paré et Payeur ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Manoir de Courville pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de