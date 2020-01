MARTINEAU, Maurice



À son domicile, le 29 décembre 2019 à l'âge 93 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Maurice Martineau, époux de madame Jeannine Houde. Il était le fils de feu Amanda Charest et de feu Gaudias Martineau. Il demeurait à Dosquet. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, ses enfants: feu Yvan, Johanne (Alain Houde), Mireille (Ronald Rossignol), Lise, Michel (Lynda Moffet), Denis (Sylvie Croteau), Suzanne (Jean Veilleux), Claude (Linda Côté); ses petits-enfants: Jacques , Christopher (Karen) et Cynthia (Francis), Mélisa (Nelson), Johnny (Sabrina), Marilyne (Pierre-Luc), Josué (Thihaly), Tommy, Laurie (Andrew), Samuel et Eliane; ses 8 arrière-petits- enfants: Jaymis, Alice, Alyson, Marianne, Xavier, Amy-Eve, Sarah-Jeanne, Charlie-Ann; ses frères: feu Donat, Rosaire, feu Edgar, Gilles (feu Robéa Dugas); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Houde: feu Georges (feu Anita Morneau), feu Hervé (Lucienne Cayer), feu Roger, feu Émile (feu Cécile Bergeron), feu Thérèse (feu Modeste Béland), feu Gemma (feu Joseph Demers), feu Irène (feu Jule Rousseau), Philipe (Florence Dubois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CLSC de Laurier-Station ainsi que son médecin Dr Louis Grenier pour les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairele vendredi 10 janvier 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière St-Octave de Dosquet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Qc) H1N 1C1. Téléphone : 1-888-768-6669. Site web : www.pq.poumon.ca.