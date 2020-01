COTTON, Juanita Kennedy



Le 27 décembre à Puerto Aventuras, Mexique, est décédée à l'âge de 94 ans, dame Juanita Cotton née Kennedy (Rivière-au-Renard 1925), épouse de feu Odilon Cotton et fille de feu Connick Kennedy et feu Maria Samuel. Elle laisse dans le deuil ses fils: Marc, Pierre, Louis (Marie-Julie) et André; sa sœur Ida (feu Jos Tremblay). Elle a été précédée dans la mort par ses autres frères et soeurs: Evelyne, Ernie (feu Donna Verdi), Allen (feue Peggy O'Brien), Mae (feu Cyrille Le Garignon), Owen (Patricia Leblanc). Elle laisse aussi dans le deuil deux belles- sœurs: Patricia Leblanc (feu Owen Kennedy) et Mona Poirier (feu Victorin Cotton); ainsi que neveux et nièces et leurs enfants dont plusieurs l'appelaient affectueusement " KO ". Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 11 janvier 2020 de 14 h à 16 h. Selon ses volontés, une liturgie de la parole sera célébrée ultérieurement à Gaspé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer: www.fqc.qc.ca, tel 1-877-336-4443 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC: www.coeuretavc.ca 418-682-6387.