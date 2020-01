LAMONTAGNE, Serge



À Québec, le 25 décembre 2019, à l'âge de 40 ans, est décédé monsieur Serge Lamontagne. Il était le fils de monsieur Richard Lamontagne et madame Thérèse Béchard. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifSerge laisse dans le deuil son père Richard Lamontagne (Guylaine Leblanc); sa mère Thérèse Béchard (Yvon Proteau); ses grand-parents Jean-Baptiste Lamontagne (Bernadette Grégoire) ; ses sœurs: Lise Lamontagne et Mélissa Landry ; son demi-frère Gaétan Lamarre; ses deux neveux qu'il aimait beaucoup Cédric (filleul) et Alexis, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.