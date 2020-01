JALBERT, Francine Paquet



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 4 janvier 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Francine Paquet, épouse de monsieur Raymond Jalbert. Elle était la fille de feu madame Alice Drapeau et de feu monsieur René Paquet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifMadame Paquet laisse dans le deuil son époux monsieur Raymond Jalbert; ses enfants: Carl (Julie Roy) et Nathalie (Éric Duguay); son petit-fils Samuel; sa sœur Louise (Marcel Marcoux); son frère Richard Lallemand; sa belle-sœur Marie Rodrigue (feu Claude Dubeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jalbert ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca