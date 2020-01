DUFOUR, Marc-Edouard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 30 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marc-Edouard Dufour, conjoint de dame Gisèle Huot. Né à St-Grégoire-de-Montmorency, le 19 avril 1932, il était le fils de feu dame Antoinette Meckinley et de feu monsieur Élisée Dufour. Il demeurait à Québec arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àcompter de 15 h.Outre sa conjointe Gisèle, monsieur Dufour laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe: Riette (feu Yves Roy), Marlène (André Martineau), Jean-Pierre (Andrée Mathieu); ses frères: Gaston (Jacqueline Caron) et Paul (Monique Pérusse); les membres de la famille Huot: Jeannine Lachance (feu Paul), Lise (feu Henri Leclerc), Réjeanne (feu Louis Vézina), Jean-Yves (Solange Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence St-François pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de