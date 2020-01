ROBITAILLE, Jean-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2020, à l'âge de 100 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Robitaille, époux de feu madame Gabrielle Beaulieu, fils de feu Arthur Robitaille et de feu Marie-Laure Boucher. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil sa fille Christiane (Stéphane Galarneau); ses petits-enfants: Amély (David Fournier), Marie-Pier (Jean-François Carrier), Marc-Olivier, Mélissa-Ann (Dale Hunter), feu David-Alexandre et Ève Yatichane; ses arrière-petits-enfants: Gabryelle, Wylliam et Charlotte, Ethan, Maély et Charles- Antoine, Noah et Liam; sa belle-soeur Cécile Beaulieu; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera aule dimanche 12 janvier de 15h à 17h et de 19h à 21h, le lundi 13 janvier à compter de 9h.