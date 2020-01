Plusieurs productions hollywoodiennes seront signées par des femmes en 2020

De Black Widow au nouveau Wonder Woman en passant par Mulan et Birds of Prey, plusieurs grosses productions hollywoodiennes qui sortiront cette année ont été réalisées par des femmes et mettent en scène des superhéroïnes ou des protagonistes féminines. À l’heure où la question de la parité est sur toutes les lèvres, voici cinq « blockbusters » à forte saveur féminine attendus sur nos écrans en 2020.

Mulan (26 mars)

Photo courtoisie, Disney

L’actrice chinoise Liu Yifei se glisse dans la peau de la princesse guerrière Mulan dans cette nouvelle version du classique de Disney qui a été tournée en prises de vues réelles. Encore là, c’est une réalisatrice, la Néo-Zélandaise Niko Caro (La femme du gardien de zoo), qui est aux commandes de cette mégaproduction.

Wonder Woman 1984 (5 juin)

Photo courtoisie, DC Films

Trois ans après la sortie du premier Wonder Woman, qui a connu un succès fracassant en salle (822 M$ au box-office mondial), la réalisatrice Patty Jenkins et l’actrice Gal Gadot refont équipe pour cette suite des aventures de la célèbre guerrière amazone. À noter que le film mettra aussi en vedette la comédienne Kristen Wiig dans le rôle d’une archéologue qui détient des super pouvoirs.

Birds of Prey (7 février)

Photo courtoisie, DC Films

Après avoir incarné ce personnage dans L’escadron suicide (Suicide Squad), l’actrice Margot Robbie reprend le rôle de Harley Quinn – l’ex-petite amie du Joker – dans ce nouveau film tiré de l’univers de DC Comics. C’est la cinéaste sino-américaine Cathy Yan (Dead Pigs) qui signe la réalisation du long métrage et les comédiennes Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollet-Bell joueront aussi des superhéroïnes dans le film.

Black Widow (30 avril)

Photo courtoisie, Marvel

Depuis le temps qu’on en parle, le personnage de Veuve noire (Black Widow) aura enfin droit à son propre film. Bien entendu, l’actrice Scarlett Johansson a repris ce rôle qu’elle a déjà joué à plusieurs reprises dans les films Avengers, cette fois-ci sous la direction de la réalisatrice australienne Cate Shortland (Lore).

The Eternals (4 novembre)

Photo WENN

Qu’ont en commun Angelina Jolie, Salma Hayek, Lauren Ridloff et Gemma Chan ? Ces quatre actrices joueront toutes des personnages d’immortels dans The Eternals, la nouvelle mégaproduction des Studios Marvel qui est présentement en tournage et qui doit prendre l’affiche en novembre prochain. La réalisation du premier épisode de cette nouvelle franchise a été confiée à la cinéaste américaine d’origine chinoise Chloé Zhao (The Rider).