Flyers de Philadelphie: Alain Vigneault essaie de garder le sourire

L’entraîneur-chef Alain Vigneault aurait plusieurs raisons de se laisser abattre et d’afficher une attitude morose, mais son équipe tente d’utiliser le combat d’un de ses joueurs pour rester motivée.

Effectivement, les Flyers de Philadelphie n’ont pas eu la vie facile dernièrement. Après avoir connu un voyage pour le moins difficile, durant lequel ils se sont contentés d’un gain en six parties, ils ont relevé la tête en disposant des Capitals de Washington au compte de 3 à 2, mercredi, au Wells Fargo Center.

Ce triomphe est de nature à rendre tout le monde plus enjoué à l’intérieur d’un vestiaire qui a été frappé durement lorsque le diagnostic de cancer de l’attaquant Oskar Lindblom a été rendu public à la mi-décembre. D’ailleurs, celui étant aux prises avec le sarcome d’Ewing n’a pas l’intention de lancer la serviette.

«Je lui ai parlé un peu durant les Fêtes. Il est positif et obtient beaucoup de soutien, non seulement de l’équipe de hockey, mais aussi de sa famille et de son amie de cœur. Nous nous attendons à le revoir», a commenté récemment le capitaine Claude Giroux au quotidien «The Philadelphia Inquirer».

La vie continue

Sur la glace, les Flyers veulent se remettre de sa perte. Avant le départ de Lindblom, ils revendiquaient un dossier de 17-8-5 et ont gagné six de leurs 13 affrontements suivants. La bataille est toutefois loin d’être perdue, puisqu’ils détiennent la place de deuxième club repêché dans l’Association de l’Est avec 52 points.

«Pour nous, cette victoire est importante. Tous savent que nous avons éprouvé des ennuis à l’étranger. En revenant à la maison, on a joué avec force et on a montré notre caractère. [...] Maintenant, je vais prendre un Martini et me détendre en attendant le prochain match! Nous avons un séjour à domicile important et on veut se concentrer là-dessus», a déclaré Vigneault aux médias, mercredi soir.

Gostisbehere blessé

Néanmoins, d’autres obstacles se trouvent sur la route des Flyers, notamment la blessure au genou du défenseur Shayne Gostisbehere. Ce dernier a raté le duel face aux Capitals et il ratera environ trois semaines d’activités. L’organisation de la Pennsylvanie a d’ailleurs annoncé qu’il passera sous le bistouri la semaine prochaine.

«Avec la rondelle, il était nettement plus en confiance et il effectuait ce qu’un arrière de son genre accomplit normalement, a expliqué l’instructeur au réseau NBC. Il avait le meilleur sur l’échec-avant adverse et se dirigeait là où il le fallait pour obtenir des opportunités de marquer. Il jouait du bon hockey.»