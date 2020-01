Les antidépresseurs sont-ils l’unique solution?

Ci-joint une courte histoire de mon cas personnel afin de vous parler ensuite de mon inquiétude à la suite de la lecture d’un dossier du Journal à propos de la facilité avec laquelle les médecins prescrivent des antidépresseurs. Je suis en congé de maladie depuis la fin d’octobre, à la suite d’un diagnostic de dépression. Ça m’est tombé dessus sans que je le voie venir, si ce n’est que mes deux mois de vacances de l’été dernier n’avaient pas réussi à éliminer la fatigue que j’avais accumulée durant l’année précédente.

Je me suis donc retrouvée sur le dos, incapable même de vaquer à mes occupations domestiques. Il a fallu que mon conjoint prenne les bouchées doubles pour voir à entretenir la maison et s’occuper de nos deux enfants. Une chance qu’il m’a aidée à y faire face, sinon je ne sais pas comment je me serais débrouillée. En plus de m’ordonner un arrêt de travail immédiat et pour une durée d’au moins six mois, le médecin m’a aussi prescrit des antidépresseurs que je prends depuis tout ce temps-là.

Mais en lisant ce matin le papier de la journaliste Élise Jetté, je me pose des questions sur le bienfondé de ma prescription. Est-ce que, comme le dit si bien la présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec, mon médecin aurait dû arrêter ma prescription après deux semaines pour me recommander de me remettre à faire du sport et à voir des amis, ce qui s’avèrerait, semble-t-il, selon elle, aussi efficace pour guérir que les pilules ?

Je m’inquiète aussi de lire que ce genre de médicament peut créer une dépendance. Tout à coup je ne peux plus m’en passer quand je serai guérie ? J’ai confiance en mon médecin de famille, qui me connaît depuis 20 ans, mais comme tous les humains sont faillibles, lui aussi peut s’être trompé sur mon cas.

En terminant, êtes-vous d’accord avec l’affirmation de la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec qui dit qu’« il a été prouvé que la psychothérapie, ça coûte moins cher que la médication. Qu’est-ce qui fait qu’on en rembourse un et qu’on ne rembourse pas l’autre, alors qu’on sait que ça prend les deux pour un traitement optimal ? » Est-ce à dire que mon médecin aurait dû me recommander une psychothérapie ?

Hâte de retourner au travail : mais quand ?

Précisons d’abord que ce papier avait été fait pour donner la parole à des experts qui dénonçaient les pratiques de certains omnipraticiens œuvrant dans des cliniques sans rendez-vous, qui après des consultations express, prescrivaient de tels médicaments. Votre cas est différent puisque vous avez affaire à un médecin de famille qui vous connaît, qu’un diagnostic fiable a été posé, et que vous êtes suivie de près. Il serait intéressant que vous fassiez part à votre médecin de vos craintes face à une possible dépendance. Quant à la psychothérapie, ce serait effectivement un ajout positif dans l’efficacité de votre processus de guérison. Mais comme le dit cet article, si vous n’êtes pas prestataire d’une assurance, il faudra en assumer les coûts.