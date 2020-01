Les Universiades continentales dans la mire de l’UL

L’Université Laval souhaite accueillir la version continentale des Universiades d’été de 2022.

Si le volet continental est récent dans les Amériques alors que le Mexique (Yucatan) accueillera la 2e édition, cet été, après celle du Brésil, en 2018, la formule possède un long historique en Europe et en Asie.

Le projet est encore embryonnaire, mais une première étape a été franchie en décembre alors qu’une demande de financement a été déposée auprès de Sports Canada. Une réponse est attendue en mars. Ladite réponse dictera la suite des choses.

La Fédération internationale du sport universitaire (FISU) des Amériques a déjà signifié son intérêt à présenter l’événement au Canada si l’Université Laval dépose officiellement sa candidature.

« C’est un bel événement et nous sommes intéressés à l’accueillir chez nous, a confirmé la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne, qui était présente à Naples, cet été, à l’occasion des Universiades.

« Mais il n’y a pas de projet tant que l’argent n’est pas au rendez-vous. Si on reçoit une réponse positive de Sports Canada, il faudra par la suite attacher le budget. On a parlé de nos intentions aux dirigeants de l’Université. C’est le même concept que les Universiades, mais à plus petite échelle et où toutes les épreuves se déroulent au même endroit. »

Si la demande est accueillie de façon positive, des membres du futur comité organisateur seront présents au Mexique, en juin, pour constater sur place l’ampleur d’un tel événement.

1500 athlètes

D’une durée de dix jours, les Universiades continentales aimantent 1500 athlètes d’une dizaine de disciplines et nécessitent un budget d’exploitation d’environ six millions $, budget qui proviendra à parts égales des gouvernements fédéral et provincial ainsi que du comité organisateur par la billetterie, les commandites et l’inscription des athlètes.

Le comité organisateur possède une flexibilité quant aux épreuves à l’horaire. Dans le cas de Québec, le basketball, le volleyball, l’athlétisme, la natation, le badminton, le soccer, le tennis et le golf sont dans la mire.

Toutes les épreuves se dérouleraient sur le campus, sauf quelques parties de basketball et de volleyball aux collèges Sainte-Foy et Garneau ainsi que le golf au Royal Québec.

Dans le passé, Québec avait postulé pour accueillir les Universiades d’hiver de 2015 et 2017, mais la candidature n’avait pas été retenue. Pour l’édition de 2017, Québec se trouvait en bonne position, mais USports avait préféré miser sur les Jeux d’été et une candidature de l’Alberta en raison des redevances plus élevées versées qu’à l’hiver.