Repêchage confus pour l’Impact

L’Impact n’avait qu’un seul choix au cours des deux premières rondes présentées jeudi et celui-ci a été entouré d’une certaine confusion.

Le Bleu-blanc-noir parlait au 9e rang et a commencé par prendre un temps d’arrêt pour discuter avec le Minnesota.

On a alors annoncé que cette neuvième sélection avait été échangée au Minnesota et que des détails seraient transmis plus tard.

Puis la transaction a été annulée et l’Impact a finalement utilisé son choix pour sélectionner l’arrière droit Jeremy Kelly de l’Université de la Caroline du Nord.

Et une quinzaine de minutes plus tard, on apprenait que Kelly était échangé au Colorado en retour d’une somme de 75 000$ en allocation générale.

L’Impact a donc une fois de plus prouvé qu’on ne croit pas au repêchage pour bâtir une certaine profondeur même si l’équipe est en mal de profondeur.

Nouvelle formule

La MLS a opté pour une nouvelle formule de repêchage cette année et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une belle initiative.

Soucieux de faire les choses différemment, le circuit Garber a choisi de diffuser la première ronde de sa séance de sélection sur YouTube plutôt que de tenir les deux premières rondes dans un centre de congrès comme c’est habituellement le cas.

Le résultat a donné une diffusion dynamique qui a été ponctuée de petits moments fort agréables.

La MLS, qui célèbre son 25e anniversaire, a offert un produit à l’image de son public qui est jeune et branché.

Beaux flashes

Le côté dynamique s’est manifesté par des caméras dans les salles de sélection des équipes et chez certains joueurs qui étaient pressentis pour partir parmi les premiers.

Les meilleurs flashes ont été réservés pour les deux nouvelles équipes d’expansion, Miami Inter SC et Nashville SC.

Dans le cas de Miami, on a rapidement établi une communication par Skype entre le tout premier choix de l’encan, Robbie Robinson, et le propriétaire de l’équipe, David Beckham. Robinson semblait un peu dépassé par les événements.

La meilleure idée est toutefois venue de Nashville. On a rempli un autobus de partisans et on est débarqué chez Jack Maher, à Caseyville, une ville d’Illinois située en banlieue e St. Louis. Voir des dizaines de partisans chanter sur le gazon de la maison familiale avait quelque chose d’euphorique.