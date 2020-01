Un salon de l’habitation «aux dimensions humaines» à Lévis

Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches mise sur la chaleur des gens d’affaires de la Rive-Sud pour attirer la clientèle en quête d’idées pour se loger, rénover ou encore décorer sa demeure.

La cinquième édition de l’événement, qui se fait un point d’honneur de mettre en valeur les entreprises de la région, se déroulera du 17 au 19 janvier sous le thème «accueillant et diversifié».

«Le but de l’exercice, c’était de faire un salon aux dimensions humaines qui rejoint les gens de la Chaudière-Appalaches, qui demeure un secteur fort important avec plus de 400 000 résidents», rappelle le copromoteur du salon, Guy Lépine.

Centaine d’exposants

Plus d’une centaine d’exposants dans les domaines de la rénovation, de la construction, de l’aménagement et des services financiers seront réunis au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

«On revient sur le contact face à face. Il y a des gens qui, malgré internet, ont besoin de parler, de rencontrer les gens, qui veulent poser leurs questions et voir des spécialistes», pense Guy Lépine.

Depuis plusieurs mois déjà, tous les espaces d’exposition se sont envolés: «on occupe l’entièreté du centre des congrès, sur les deux étages», dit M. Lépine.

Découvertes

«On parle beaucoup de l’achat de proximité, mais encore faut-il que les gens sachent que le produit est disponible dans sa région. Lors de la première année, les entreprises disaient: ça fait 15, 20 ans que l’on est en affaires à Lévis et on a découvert qu’il y avait plein de gens dans le secteur qui ne savaient pas que l’on existait», se souvient-il.

Cette année encore, l’animation du salon est confiée à la chroniqueuse Stéphanie Lévesque que les visiteurs pourront retrouver dans l’espace «café-rencontre» aménagé dans le hall d’entrée, où elle rencontrera devant le public des exposants et des experts.