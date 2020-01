Repêchage en MLS: une formule plus dynamique

La Major League Soccer (MLS) a opté pour une nouvelle formule de repêchage cette année, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une belle initiative.

Soucieux de faire les choses différemment, le circuit Garber a choisi de diffuser la première ronde de sa séance de sélection sur YouTube plutôt que de tenir les deux premières rondes dans un centre de congrès comme c’était auparavant le cas.

Le résultat a donné une diffusion dynamique ponctuée de petits moments fort agréables.

La MLS, qui célèbre son 25e anniversaire, a offert un produit à l’image de son public, qui est jeune et branché.

Beaux flashes

Le côté dynamique s’est manifesté par la présence de caméras dans les salles de sélection des équipes et chez certains joueurs qui étaient pressentis pour partir parmi les premiers.

Les meilleurs flashes ont été réservés pour les deux nouvelles équipes d’expansion, Miami Inter SC et Nashville SC.

Dans le cas de Miami, on a rapidement établi une communication par Skype entre le tout premier choix de l’encan, Robbie Robinson, et le propriétaire de l’équipe, David Beckham. Robinson semblait un peu dépassé par les événements.

La meilleure idée est toutefois venue de Nashville. On a rempli un autocar de partisans et on est débarqué chez Jack Maher, à Caseyville, une ville de l’Illinois située en banlieue de St. Louis. Voir des dizaines de partisans chanter sur le gazon de la maison familiale avait quelque chose d’euphorique.

Trois Canadiens

On pressentait trois Canadiens pour être sélectionnés en première ronde et les trois ont trouvé preneur au premier tour, comme prévu.

Sans surprise, les Whitecaps de Vancouver ont opté pour Ryan Raposo, de Hamilton, avec le quatrième choix.

Le milieu de terrain de l’Université de Syracuse avait la cote et tout le monde s’entendait pour dire que les Caps en feraient leur premier choix.

L’arrière droit Alistair Johnston, de l’Université Wake Forest, a pour sa part été sélectionné au 11e rang par Nashville, qui avait procédé à une transaction pour obtenir le choix des Rapids du Colorado.

Le troisième Canadien, Dayonn Harris, de l’Université du Connecticut, a été appelé au 20e rang par le Real Salt Lake.

Les choix du 1er tour

1. Miami | Robbie Robinson

Attaquant

Clemson

2. Nashville | Jack Maher

Défenseur

Indiana

3. Miami (de Cincinnati) | Dylan Nealis

Défenseur

Georgetown

4. Vancouver | Ryan Raposo

Syracuse

Milieu

5. Orlando | Daryl Dike

Attaquant

Virginia

6. Nouvelle-Angleterre (de Kansas City) | Henry Kessler

Défenseur

Virginia

7. Columbus | Miguel Berry

Attaquant

San Diego

8. Houston | Garrett McLaughlin

Attaquant

Southern Methodist

9. Montréal (échangé au Colorado) | Jeremy Kelly

Défenseur

North Carolina

10. Red Bulls NY (de Chicago) | Patrick Seagrist

Défenseur

Marquette

11. Nashville (de Colorado) | Alistair Johnston

Défenseur

Wake Forest

12. San Jose | Tanner Beason

Défenseur

Stanford

13. Nashville (de Nouvelle-Angleterre) | Elliot Panicco

Gardien

North Carolina

14. Dallas | Nkosi Burgess

Défenseur

Seattle

15. Red Bulls NY | Cherif Dieye

Milieu

Louisville

16. Portland | Aaron Molloy

Milieu

Penn State

17. Dallas (de D.C.) | Cal Jennings

Attaquant

Central Florida

18. Minnesota | Noah Billingsley

Défenseur

UC Santa Barbara

19. Toronto (du Galaxy LA) | Nyal Higgins

Défenseur

Syracuse

20. Salt Lake | Dayonn Harris

Milieu

Connecticut

21. D.C. United (de Philadelphie) | Simon Lefebvre

Gardien

Temple

22. New York City FC | Jesus Perez

Milieu

Université d’Illinois - Chicago

23. Atlanta | Patrick Nielsen

Défenseur

Michigan State

24. Los Angeles FC | Paulo Pita

Gardien

Marshall

25. Toronto | Achara

Milieu

Georgetown

26. Chicago (de Seattle) | Jonathan Jiminez