Voici la liste «ultime» des destinations à visiter cette année

Fidèle à ses habitudes du début janvier, le New York Times vient de dévoiler sa liste très attendue des 52 destinations de l’année.

Le fameux palmarès des endroits où voyager en 2020 rassemble des villes, des régions, des îles et des parcs nationaux inspirants des quatre coins du monde (incluant deux destinations canadiennes en 26e et 29e place!).

Voici les 10 destinations qui se retrouvent en tête de liste du New York Times (NYT):

1. Washington D.C.

Pourquoi, selon le NYT? Pour ses nouveaux restos, ses salles de spectacle historiques et surtout ses événements marquant les 100 ans du droit de vote des femmes en 2020.

2. Les îles Vierges britanniques

Pourquoi? Parce que ces belles îles des Caraïbes, frappées par les ouragans Irma et Maria en 2017, se remettent enfin de leurs blessures, notamment en ouvrant de grands hôtels soucieux de l’environnement.

3. Rurrenabaque, en Bolivie

Pourquoi? Cette ville abrite une nouvelle zone protégée où on peut voir de rares singes titis et des dauphins roses. En plus, la Bolivie se démarque comme destination verte dans le monde.

4. Le Groenland

Pourquoi? Le NYT compare le Groenland à l’Islande pour ses paysages sauvages grandioses. Et nous suggère d’y aller pendant qu’il est encore peu visité... et que ses glaciers sont toujours là.

5. La région de Kimberley, en Australie

Pourquoi? Paysages sauvages, coraux magnifiques; cette région de l’ouest de l’Australie est décrite comme «la dernière frontière». (Elle se situe loin de la zone critique des actuels feux de forêt.)

6. Paso Robles, en Californie

Pourquoi? Vin, huiles d’olive, fromages et hôtels boutiques: voici ce qui vous attend à Paso Robles. Aussi: une installation artistique de 6000 «herbes lumineuses»!

7. La Sicile, en Italie

Pourquoi? Parce que la magnifique île volcanique italienne connaît une renaissance «verte» et qu’on y mange - évidemment - comme des rois.

8. Salzbourg, en Autriche

Pourquoi? Au pied des Alpes, la ville natale de Mozart célèbre les 100 ans de son Salzbourg Festival, que le NYT décrit comme le Disney de la musique classique.

9. Tokyo, au Japon

Pourquoi? Parce que l’incomparable mégapole japonaise accueillera les Jeux olympiques cet été et que c’est une excellente excuse pour aller découvrir ses restos, son architecture et sa mode de rue.

10. Césarée, en Israël

Pourquoi? Cette ville cache des ruines romaines parmi les plus impressionnantes du monde. NYT décrit le site antique comme un véritable «Pompei by the beach».

Pour consulter la liste complète du New York Times (en anglais), c’est par ici.