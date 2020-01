COUTURE, Pierrette Jacob



À l'Hôpital de la région Thetford, le 8 janvier 2020, est décédée à l'âge de 83 ans et 9 mois, Madame Pierrette Jacob Couture, épouse de Monsieur Gérard Couture, domiciliée à Thetford Mines. Elle était la fille de feu Henri Jacob et de feu Antoinette Grenier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: France (feu Guy Tanguay), Richard (Céline Lessard) et Chantal (Pierre Faucher). Elle était la grand-mère de Jonathan Jolin (Krystel Rousseau), Carol-Ann Jolin (Yannick Côté), feu François Couture, Michaël Couture, Cathy Couture (Simon Grondin), Everick Tanguay (Karine Morissette), Elvie Tanguay, Dave Tanguay (Stéphanie Bolduc), Anne Turcotte (Gabriel Tremblay). De la famille Jacob elle était la sœur de feu Lisette (feu Benoit Corriveau), Marjolaine (feu Nicolas Côté), Lise-Andrée (Jean-Louis Boulay) et Jean-Guy (Fernande Jacques). De la famille Couture et Labranche elle était la belle-sœur de feu Denise (Jean-Marie Faucher), Germaine (Paul-Émile Rousseau), Hortense (Gérard St-Arneault), Jean-Claude (Noëlla Paradis), Lise (Adrien Laflamme), Jacques (Ghislaine Drouin) et Diane (Clément Lacroix). Madame Jacob Couture laisse également ses neufs arrière-petits-enfants, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amis(es). La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier de 14 h à 16 h, de 19 h à 21 h ainsi que dimanche, jour des funérailles, à compter de 9 h auGamache & Nadeau Ltée590, rue St-Alphonse SudThetford MinesEn guise de sympathie, des dons à la Fondation de l'Hôpital de Thetford seraient grandement appréciés. www.fondationhopitalregionthetford.ca