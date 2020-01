2019 Revue et corrigée

La traditionnelle revue humoristique s’installe au Capitole jusqu’à dimanche après avoir donné une quarantaine de représentations à Montréal. Marie-Christine a rencontré Suzanne Champagne et Martin Vachon qui, aux côtés de Julie Ringuette, Marc St-Martin et François Parenteau, offriront pour la toute première fois au public de Québec une rétrospective des événements qui ont marqué la dernière année. Avec une quarantaine de numéros comiques, tous plus drôles les uns que les autres, entrecroisés de chansons et de chorégraphies, ce spectacle a tout pour donner le coup d’envoi à la nouvelle année dans le plaisir!

► Information et billets : lecapitole.com