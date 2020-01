283 000$ pour une œuvre d'art sur la promenade Samuel-De Champlain

Le gouvernement du Québec déboursera 283 000$ pour une œuvre d'art qui sera installée sur la promenade Samuel-De Champlain.

En vertu de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, on doit réserver une somme représentant 1% des coûts de construction d'un projet à l'intégration d'une œuvre d'art. Dans le cas de la phase trois de la promenade, qui se situe entre le bas de la côte de l'Église et celui de la côte Gilmour, le gouvernement du Québec et la Commission de la capitale nationale viennent de lancer un concours pour trouver l'artiste qui réalisera l'œuvre.

Elle sera aménagée dans le nouveau secteur nommé station de la Voile, situé à la hauteur de la marina. Il comprend l’espace famille, les terrains de volleyball, l’aire de jeu et le bâtiment de services.

Le gouvernement «retiendra, parmi les dossiers admissibles, jusqu'à concurrence de cinq candidatures d'artistes professionnels en arts visuels ou des métiers d'art. Les artistes finalistes recevront une somme forfaitaire pour soumettre une proposition artistique sous forme de maquette et la présenter au comité», explique-t-on dans le communiqué diffusé vendredi. Une seule proposition sera retenue au terme du concours. La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 6 avril 2020.