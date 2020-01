SHAINK, Jeannine Morin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Morin, épouse de feu monsieur Amédée Shaink, fille de feu monsieur Pierre-Alexandre Morin et de feu madame Marie-Ange Laflamme. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint- Anselme et à Sainte-Marie-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Chantal Turcotte) et Lise (Martin Desbiens); ses petits-enfants: Tania (Pier-Luc Bouffard), Dave, Ian, Maude (Louis-Philippe Thibeault) et Amélie; ses arrière-petits-enfants: Lucas, Jayden et Marylou; ses frères et sœurs: Suzanne (feu Jean-Paul Bonneau), feu Colette (feu Fernand Roy), Yves (feu Mariette Picard, en secondes noces Aliette Godbout), Odette (feu Paul-Émile Roy), Côme (feu Jacqueline Giguère, en secondes noces Lorraine Desrochers), Paul (Huguette Giguère), Jacques (feu Jacqueline Lemieux, en secondes noces Nicole Lévesque), Claude (Odette Lanteigne), Nicole (Paul-Henri Aubin), Gaston (Marcelle Locas) et Gilles (Murielle Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Shaink: feu Marie (feu Harry Rehel), feu Lucille (feu Rémi Nadeau), feu Joseph (feu Fabiola Curadeau) et Jean B. (feu Diane Sansoucy); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Manoir de l'Arbre argenté pour les belles années et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/, ou à la Fondation Cœur et Avc, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don.La famille vous accueillera auà compter de 8h30.