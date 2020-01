Changements climatiques: il faudra trouver des solutions aux pannes électriques, selon un expert

Avec les changements climatiques, le météorologue et directeur général de l’organisme Ouranos, Alain Bourque, affirme qu'il faudra trouver des solutions aux pannes d’électricité causées par les désastres naturels.

«C’est sûr qu’à un moment donné, il faut prévoir des désastres naturels où on va peut-être manquer d’électricité [...] Oui, on s’attend à un très haut niveau de service de nos infrastructures, etc., mais il faut aussi, nous-mêmes, être prêts à faire face à ce genre de situation», a expliqué M. Bourque à l’émission Les Effrontées, à QUB radio, vendredi.

Invité par l’animatrice Geneviève Pettersen afin de parler du système dépressionnaire qui amènera ce week-end de la pluie verglaçante et de la neige sur le sud du Québec, le directeur général du consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques se demande s’il ne faudra pas «inviter davantage les gens à s’équiper pour faire face à des pannes d’électricité».

ÉCOUTEZ l’entrevue d’Alain Bourque à partir de 6 minutes 35 secondes, sur QUB radio:

«C’est difficile d’imaginer d’enfouir les fils sur l’ensemble du territoire québécois, a-t-il expliqué. Ça coûterait bien cher, mais, effectivement, il faudra de plus en plus considérer faire des analyses économiques [...] Est-ce qu’on veut inviter davantage les gens à s’équiper pour faire face à des pannes d’électricité?»

Alain Bourque estime que nous sommes «peu équipés», car nous tenons «pour acquis» que nos infrastructures sont «prêtes à faire face à tout».

Pour les prochaines années, M. Bourque affirme que l’on se dirige vers des «hivers moins froids».

«Globalement, c’est clair, [il y aura] des hivers moins froids, des hivers avec davantage de précipitations, davantage de mélanges de précipitations: pluie, neige, etc.» a-t-il ajouté.