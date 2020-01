Cocktail météorologique en fin de semaine au Québec

Un important système dépressionnaire amènera pluie verglaçante et neige cette fin de semaine sur le sud du Québec.

Depuis jeudi, Environnement Canada a émis un bulletin spécial sur les régions du sud de la province, en excluant la Gaspésie et la Côte-Nord.

Si la journée de vendredi sera chaude pour la saison et ensoleillée dans les régions frontalières, dès le début de la soirée des précipitations sont attendues.

Au mercure, il faudra s’attendra à 7 degrés dans le grand Montréal et de Gatineau, et 3 degrés à Sherbrooke.

Dans les régions plus au nord, autour de Québec, c’est de la neige intermittente qui sera au programme de la journée et des températures qui atteindront à peine le point de congélation avant le coucher du soleil.

Il en sera de même en Abitibi, mais avec des températures plus clémentes (4 degrés) et au Saguenay (-7 degrés)

Dans la nuit de vendredi à samedi, la pluie, souvent verglaçante, entrera en jeu dans les Laurentides, la vallée du Saint-Laurent et sa rive sud, avec des températures qui resteront aussi élevées qu’en journée, voire en augmentation.

Samedi, entre 30 et 40 mm de pluie sont attendus à Montréal et Sherbrooke, et jusqu’à 50 mm à Gatineau. Cette pluie se transformera en pluie verglaçante en soirée et en neige dans la nuit (jusqu’à 5 cm en ville et 25 cm dans les Laurentides).

Dimanche, le thermomètre oscillera autour du point de congélation, ce qui changera la neige en nouvelle pluie verglaçante, environ 5 mm à Gatineau, 10 mm à Montréal et jusqu’à 15 mm à Sherbrooke.

De plus, Environnement Canada prévoit de fortes rafales de vent soufflant à 60-70 km/h dimanche, ce qui pourrait avoir un impact sur les structures glacées comme les branches d'arbres et les lignes électriques.

Dans le reste de la vallée du Saint-Laurent et en Beauce, il faudra compter samedi jusqu’à 25 mm de pluie qui se transformeront en 10 à 15 cm de neige au courant de la soirée et de la nuit.

Dimanche, la neige continuera de tomber, avec 20 cm dans la région de la Capitale-Nationale.