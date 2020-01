Donald Trump et l'Iran: les Américains divisés mais critiques du président

Le USA Today diffusait jeudi en fin de journée ce qui me semble être le premier sondage effectué après l’attaque qui a éliminé le général iranien Qassem Soleimani.

On répète bien souvent que la politique américaine est plus polarisée que jamais et on le constate une fois encore dans ce coup de sonde, républicains et démocrates se distinguant sur presque tous les aspects.

Cependant, l’écart est plus significatif quand on les interroge sur le caractère de la décision présidentielle ainsi que sur la question de la sécurité des intérêts américains.

Ils sont 52% (contre 34% qui affirment le contraire) à considérer que la décision était téméraire. Ils sont également deux fois plus nombreux à croire que la sécurité des intérêts américains dans la région serait affectée.

Parmi les autres chiffres cités, 63% de nos voisins du sud craignent maintenant une attaque terroriste en sol américain et 62% croient que les États-Unis se dirigent vers une guerre.

S’il y a de bonnes nouvelles pour l’administration, elles résident dans le fait que les indécis étaient également partagés. Un autre sondage mené en Pennsylvanie indique d’ailleurs que les indécis de cet état pivot pour 2020 appuyaient la décision du président.

Ce n’est qu’un premier sondage et il a été effectué avant que nous apprenions que c’est un missile iranien qui a abattu l’avion dans lequel 176 personnes, dont 63 Canadiens, ont trouvé la mort.

Il y aura d’autres développements dans cette triste saga et les appuis du président pourraient bien varier. Ici le lien pour le sondage du USA Today.