Donald Trump plus impopulaire que les États-Unis sur la scène internationale

Les décisions controversées ou l’attitude ferme du président Trump affectent peu la perception qu’on a des États-Unis un peu partout dans le monde. En revanche, le président ne reçoit que peu d’appuis.

Chaque fois que Donald Trump participe à une rencontre internationale, on se demande comment il sera reçu ou comment il traitera ses hôtes. Vous avez peut-être encore en tête ce récent épisode où on a filmé Justin Trudeau à son insu alors qu’il semblait partager son étonnement en compagnie d’Emmanuel Macron, Boris Johnson et Mark Rutte.

Difficile de ne pas se demander si le rejet maintes fois confirmé du globalisme par le président américain n’entraînait pas une perception négative. Le Pew Research Center s’est penché sur la question.

La politique étrangère menée par Donald Trump ne reçoit que très peu d’avis favorables. Le sondage mené auprès des habitants de 32 pays révèle que 64% des répondants n’ont pas confiance dans la politique étrangère actuelle. Malgré ce résultat, ils sont 54% à avoir une opinion favorable des États-Unis.

Pew Research Center

Considérant les propos et les décisions du président depuis trois ans, il n’est pas surprenant de constater que le sentiment anti-Trump est particulièrement fort dans plusieurs pays européens et au Mexique. Dans ce dernier pays, ils sont 89% à ne pas appuyer le président américain.

Au moins une donnée devrait déplaire à Donald Trump qui est très chatouilleux sur la question : un peu partout sur la planète il est moins populaire que son prédécesseur. Quand on sait que le milliardaire fait tout pour réduire à néant l’héritage du premier président noir...

Le Pew identifie une courte liste de pays où les habitants ont une perception favorable de l’actuel président, on retrouve : l’Inde, le Kenya, le Nigeria, les Philippines et Israël.

Parmi les décisions de Donald Trump les plus impopulaires sur la planète on retrouve : la construction du mur à la frontière mexicaine, les restrictions en immigration, le retrait de traités internationaux (principalement celui sur le climat), l’imposition ou la hausse des tarifs et le retrait de l’entente sur le nucléaire iranien.

Dernière mauvaise note pour le président américain : comparé à cinq autres leaders il est celui qui inspire le moins confiance. Aux côtés du nom de Trump figuraient ceux d’Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Xi Xinping.

Si dans l’ensemble ces chiffres ne sont pas favorables à l’administration Trump, le président semble de plus en plus populaire dans le monde auprès des tenants de la droite. Sa cote de popularité auprès de ce groupe est à la hausse dans dix-huit pays incluant le Canada. Si je me fie aux commentaires de ses partisans sur mon blogue, sa cote est à la hausse chez les tenants de la droite québécoise également.

Comme c’est toujours le cas, le sondage du Pew constitue une véritable mine de données et je vous laisse ici le lien pour accéder à l’ensemble des renseignements.