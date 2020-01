BOILARD, Émile



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 27 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Émile Boilard, époux de feu Anne-Marie Demers. Il était le fils de feu Thimolas Boilard et de feu Lucina Laterreur. Il était natif de Saint-Bernard. La famille vous accueillera aude 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Marc Dion), Johanne (Alain Marcoux) et Jocelyn (Christine Gaudreault); ses petits-enfants: Mélissa Dion, Stéphanie Marcoux, Nicolas Marcoux, Pier-Hugues Boilard et Pier-Luc Boilard; ses frères et sœurs Boilard: feu Charles (feu Lucianna Jacques), feu Joseph (feu Irene Blais), feu Wellie (Fernande Lemire), feu François (feu Madeleine Lamothe), feu Denise (feu Laurier Nadeau), feu Lionel (Carmen Paquin); ses beaux-frères et belles-sœurs Demers: feu Germaine (feu Aimé Delage), feu Jeanne (feu Paul-Émile Turgeon), feu Adrienne (feu Lucien Parent), feu Yvette (feu Nelson McGuire), feu Léo (Florence Bougie), feu Mariette (feu Étienne Legault), Philippe (Thérèse Martineau), feu Germain (Françoise Pouliot), feu Simone (feu Réal Giguère) et feu Jean. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons Suggérés: La Société de l'Alzheimer, www.alzheimerchap.qc.ca. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Croix et le Pavillon Saint-Patrice pour les bons soins prodigués, ainsi que le personnel de la maison funéraire pour le support et pour l'accompagnement. La direction des funérailles est confiée à la